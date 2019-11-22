Науковці заявляють, що пластик на дні моря майже не розкладається

Науково-дослідний інститут в Японії повідомив про те, що результати його досліджень забруднення океану демонструють, що пластикові відходи, накопичені на великій глибині, практично не розкладаються.

Про це повідомляє NHK.

Японське агентство морських геологічних наук і технологій провело дослідження на великій глибині в серпні і вересні в районі затоки Сагамі на південь від Токіо і в районі півострова Босо на схід від Токіо.

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У ході досліджень, проведених за допомогою керованого людиною батискафа, на дні моря на глибині близько 6 000 метрів виявлена пластикова упаковка від їжі практично у ідеальній формі. На упаковці стояла дата - виготовлено в 1984 році.

Фото: NHK.