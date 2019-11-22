Microsoft відклала презентацію бездротових навушників
Про це повідомляє The Verge з посиланням на керівника відділу з продуктів компанії Паноса Паная.
“Microsoft планував випустити власні нові Surface Earbuds “пізніше цього року”, проте, нині компанія відтермінувала презентацію бездротових навушників до весни 2020 року”, - йдеться у повідомленні.
За словами Паная, відтермінування необхідне аби “скоригувати всі деталі продукту, які поліпшать комфорт користувачів”.
Як повідомляє портал, компанія спочатку планувала випустити власні навушники у грудні.
Однак, ймовірно через проблеми з тестуванням або виробництвом продукту, Microsoft довелося відкласти його випуск.
Очікуються, що Surface Earbuds будуть виготовлені в двох кольорах — сірому й білому.
Фото: news.softpedia.com