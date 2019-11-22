Microsoft відклала презентацію бездротових навушників

Компанія Microsoft відклала випуск власних навушників Surface Earbuds до весни наступного року.

Про це повідомляє The Verge з посиланням на керівника відділу з продуктів компанії Паноса Паная.

“Microsoft планував випустити власні нові Surface Earbuds “пізніше цього року”, проте, нині компанія відтермінувала презентацію бездротових навушників до весни 2020 року”, - йдеться у повідомленні.

За словами Паная, відтермінування необхідне аби “скоригувати всі деталі продукту, які поліпшать комфорт користувачів”.

Як повідомляє портал, компанія спочатку планувала випустити власні навушники у грудні.

Однак, ймовірно через проблеми з тестуванням або виробництвом продукту, Microsoft довелося відкласти його випуск.

Очікуються, що Surface Earbuds будуть виготовлені в двох кольорах — сірому й білому.

Фото: news.softpedia.com