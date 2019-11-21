Twitter почав тестувати функцію запланованих постів

Twitter почав тестувати функцію запланованих постів

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Укрінформ
Соціальна мережа Twitter почала тестувати функцію публікації запланованих постів.

Про це компанія повідомила у мікроблозі.

"Планування постів на https://twitter.com? Так, будь ласка! Відсьогодні ми експериментуємо із залученням однієї з найзручніших функцій, яка економить час у Twitter. Скажіть нам, що ви думаєте про це, якщо ви берете участь в експерименті", — йдеться у повідомленні.

На даний момент функція доступна лише деяким користувачам та тестується у веб-версії Twitter.

Ця функція буде особливо корисна для тих, хто використовує платформу для роботи. Зокрема для запланованих рекламних акцій та оголошень компаній.

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Якщо тестування пройде успішно, то у подальшому функцію можна буде очікувати у додатках для платформ Windows, macOS, iOS та Android.

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