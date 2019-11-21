Twitter почав тестувати функцію запланованих постів

Соціальна мережа Twitter почала тестувати функцію публікації запланованих постів.

Про це компанія повідомила у мікроблозі.

"Планування постів на https://twitter.com? Так, будь ласка! Відсьогодні ми експериментуємо із залученням однієї з найзручніших функцій, яка економить час у Twitter. Скажіть нам, що ви думаєте про це, якщо ви берете участь в експерименті", — йдеться у повідомленні.

На даний момент функція доступна лише деяким користувачам та тестується у веб-версії Twitter.

Tweet scheduling on https://t.co/8FModRv1sl? Yes please! Starting today, we’re experimenting with bringing one of @TweetDeck’s handiest time-saving features into Twitter. Tell us what you think if you’re part of the experiment. pic.twitter.com/4pI9xrbPEP — TweetDeck (@TweetDeck) 20 листопада 2019 р.

Ця функція буде особливо корисна для тих, хто використовує платформу для роботи. Зокрема для запланованих рекламних акцій та оголошень компаній.

Якщо тестування пройде успішно, то у подальшому функцію можна буде очікувати у додатках для платформ Windows, macOS, iOS та Android.