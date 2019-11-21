Засновник Telegram радить видалити WhatsApp зі смартфонів

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров порадив користувачам WhatsApp видалити додаток зі своїх смартфонів.

Про це він написав у своєму каналі в Telegram.

"WhatsApp не тільки не захищає ваші повідомлення, WhatsApp - додаток, який постійно використовується як троянського коня для стеження за фотографіями й повідомленнями, що не відносяться до WhatsApp", - підкреслив засновник месенджера Telegram.

За його словами, "бекдори" у WhatsApp не тільки не зникають, а й з'являються один за одним.

"У травні я передбачив, що бекдори (від англ. back door — буквально «задні двері», "чорні ходи", - ред.) в WhatsApp будуть виявлятися, і одна серйозна проблема безпеки буде слідувати за другою. Цього тижня було знайдено черговий "чорний хід" в WhatsApp. Як і попередні, цей новий бекдор зробив все дані у вашому телефоні уразливими для хакерів і державних установ. Все, що потрібно зробити хакеру, - це відправити вам відео - і всі ваші дані перейдуть у розпорядження зловмисника ", - попередив Дуров.

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Як повідомлялося, у вересні поточного року про небезпеку використання як WhatsApp так і Telegram попереджав колишній співробітник Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден. Замість цих месенджерів він рекомендував використовувати Signal або Wire.