Засновник Telegram радить видалити WhatsApp зі смартфонів

Засновник Telegram радить видалити WhatsApp зі смартфонів

Укрінформ
Засновник месенджера Telegram Павло Дуров порадив користувачам WhatsApp видалити додаток зі своїх смартфонів.

Про це він написав у своєму каналі в Telegram.

"WhatsApp не тільки не захищає ваші повідомлення, WhatsApp - додаток, який постійно використовується як троянського коня для стеження за фотографіями й повідомленнями, що не відносяться до WhatsApp", - підкреслив засновник месенджера Telegram.

За його словами, "бекдори" у WhatsApp не тільки не зникають, а й з'являються один за одним.

"У травні я передбачив, що бекдори (від англ. back door — буквально «задні двері», "чорні ходи", - ред.) в WhatsApp будуть виявлятися, і одна серйозна проблема безпеки буде слідувати за другою. Цього тижня було знайдено черговий "чорний хід" в WhatsApp. Як і попередні, цей новий бекдор зробив все дані у вашому телефоні уразливими для хакерів і державних установ. Все, що потрібно зробити хакеру, - це відправити вам відео - і всі ваші дані перейдуть у розпорядження зловмисника ", - попередив Дуров.

Читайте також: Facebook виявив нову вразливість WhatsApp

Як повідомлялося, у вересні поточного року про небезпеку використання як WhatsApp так і Telegram попереджав колишній співробітник Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден. Замість цих месенджерів він рекомендував використовувати Signal або Wire.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-