Компанія Karma презентувала електричний гіперкар

Каліфорнійська компанія Karma Automotive представила на автосалоні у Лос-Анджелесі концепт електрокара SC2.

Про це повідомляє портал Motor.

"Каліфорнійська компанія Karma Automotive презентувала на автосалоні в Лос-Анджелесі новий концепткар SC2", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, купе з двома дверима є оснащеним електромоторами сумарною потужністю 1100 кінських сил.

Спереду і позаду автомобіля розташовано по одному електромотору. Ємність акумулятора становить 120 кіловат-годин.

За словами представників марки, на одній зарядці гіперкар здатний проїхати до 563 кілометрів.

SC2 може розігнатися з місця до 100 кілометрів на годину всього за 1,9 секунди.

Компанія Karma презентувала електрокар. Фото: karmanewsroom

Зазначається, що в концепті електрокара реалізовано кілька технологій власної розробки інженерів Karma, таких як сканер відбитків пальців і система розпізнавання осіб, аудіосистема з 3D-ефектом і розподілом звуку по окремих зонах, а також біометричні крісла і кермо.