Безкоштовний додаток допоміг відкрити 60 нових антибіотиків

Новий додаток eNTRyway допоміг біологам відкрити понад 60 речовин з антимікробною дією для знищення грамнегативних бактерій.

Про це повідомляє Naked Science.

"За допомогою нової програми вчені вже виявили 60 нових сполук, які працюють проти грампозитивних бактерій, які можуть бути використані також і для знищення грамнегативних мікробів", - йдеться у повідомленні.

Дослідники стверджують, що новий інструмент прискорить процес відкриття ліків для боротьби зі зростаючою проблемою антибіотикорезистентних інфекцій.

Як повідомляє портал, сам додаток eNTRyway може швидко оцінювати потенційні сполуки, щоб визначити, чи мають вони молекулярні характеристики, які дозволять їм перетнути мембрану і накопичуватися всередині грамнегативних бактерій.

Розроблений додаток також може вказувати на способи модифікації існуючих ліків - наприклад, тих, які, як відомо, працюють проти грампозитивних бактерій, - щоб перетворити їх на потужних вбивць грамнегативних патогенів.