Facebook тестує нову стрічку, яка схожа на Instagram

Соцмережа Facebook тестує в додатку нову стрічку "Популярні фото", яка схожа на стрічку в Instagram.

Про це повідомляє Громадське.

"Додаток Facebook буде добирати зображення за рейтингом і рекомендувати їх користувачеві. У нову стрічку можуть потрапити не лише фотографії від друзів, а й фото, опубліковані іншими користувачами соцмережі, які обере алгоритм соцмережі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі тестування нової функції вже завершено. Facebook планує додати кілька змін в стрічку, а потім продовжити експеримент.

Як повідомляв Укрінформ, у Facebook знову стався збій.