Суперкар Bloodhound розігнали в пустелі до 1010 кілометрів за годину

Британський реактивний автомобіль Bloodhound під час випробувань у Південній Африці у суботу досяг швидкості 1010 км/год.

Про це повідомляє BBC Україна.

Такої швидкості Bloodhound вдалося досягти на реактивному двигуні, водночас конструкція автомобіля передбачає використання також і ракетного двигуна.

Його планують встановити наступного року, і тоді стрілоподібна машина матиме усі шанси побити чинний світовий рекорд наземної швидкості, який становить 1228 км/год, пише науковий кореспондент ВВС Джонатан Амос.

Його встановив 22 роки тому інший британський автомобіль, Thrust SSC. За його кермом був той самий водій, який у суботу керував Bloodhound - пілот Королівських ВПС Британії Енді Грін.

"Стабільність і впевненість, які (Bloodhound. - Ред.) надає мені як водію - свідчення років інженерної майстерності світового класу, яку вкладали у нього усі члени команди, колишні й теперішні", - сказав він.

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Чи зможе Bloodhound встановити новий рекорд наземної швидкості, багато в чому залежатиме від фінансування.

Витрати на автомобіль наразі покриває заможний йоркширський бізнесмен Ян Воргерст. Він каже, що наступний етап проєкту доведеться фінансувати коштом інших, швидше за все корпоративних спонсорів.

"Наша мета під час цих випробувань полягала в тому, щоб досягти 1000 км/год. Позначка у 1010 км/год — це справжня віха, яка показує, чого можуть досягти команда та машина", - каже він.

Після завершення етапу високошвидкісного випробування команда сфокусується на пошуку нових спонсорів та інвестицій, необхідних для того, щоб протягом наступних 12-18 місяців Bloodhound міг знову повернутися до Південної Африки.

Фото: BBC