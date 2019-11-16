Індія випробувала ракету Agni-II, що здатна нести ядерний боєзаряд
Укрінформ
В Індії в суботу успішно проведений випробувальний пуск балістичної ракети середнього радіусу дії Agni-II.
Про це повідомляє видання Indiablooms.
Ракета, що здатна нести ядерний боєзаряд, була запущена на дальність дві тисячі кілометрів з полігону на острові Абдул Калам біля узбережжя східного штату Орісса.
За наявними даними, Agni-II з високою точністю вразила навчальну ціль.
Наразы на озброєнні Командування стратегічних сил Індії стоять балістичні ракети від Agni-1 до Agni-4 з дальністю дії 700-3,5 тис. км, що здатні нести ядерні боєголовки.
Індія також проводить випробування балістичної ракети Agni-5, яка має радіус дії від 5 до 5,5 тис. км.