Із Лондона до Сіднея: найдовший у світі авіапереліт побив два рекорди

Літак австралійської авіакомпанії Qantas Airways завершив рейс Лондон – Сідней, що став найдовшим безпосадковим перельотом в історії.

Про це повідомляє сам авіапервізник у Twitter.

“Рейс QF7879 приземлився у Сіднею після перельоту без зупинки з лондонського Гітроу, який тривав 19 годин і 19 хвилин”, - повідомили у Qantas Airways.

Як повідомляє CNN, австралійська компанія побила одразу два рекорди — за довжиною польоту в 17800 км та тривалістю в 19 годин та 19 хвилин. На борту були 50 пасажирів.

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Зазначається, що авіаперевізник планує до 2022 або 2023 року почати виконувати такі перельоти на регулярній основі.

Як повідомлялося, у жовтні літак австралійської авіакомпанії Qantas Airways виконав рейс Нью-Йорк – Сідней, що став найдовшим безпосадковим перельотом в історії. Рейс тривав 19 годин 16 хвилин.