У США створили 3D-принтер для друку зубних протезів

Компанія Formlabs з Массачусетсу створила 3D-принтер для друку зубних протезів.

Про це повідомляє TechCrunch.

Нові пристрої отримали назву Form 3b, вони використовують у 3D-друку метод стереолітографії — коли ультрафіолетові лазери опромінюють спеціальну рідку смолу, завдяки чому вона стає твердою і набуває необхідної форми.

Компанія відкрила підрозділ під назвою Formlabs Dentel, який буде створювати нові матеріали для цього принтера. Він вже може друкувати зубні протези, коронки, мости та інші матеріали для стоматології.

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Вартість повного комплекту зубного протеза становить 10 доларів у порівнянні з 50 доларами, які коштує традиційний зубний протез.