Lexus вже у цьому місяці представить перший електрокар
Про це повідомляє портал Motor.
"На автосалоні в Гуанчжоу компанія Lexus представить свій перший серійний автомобіль з електричною силовою установкою. Модель орієнтована на покупців з Китаю і Європи. Прем'єра відбудеться 22 листопада", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, електрокар отримає назву UX-EV і буде побудований на базі кросовера UX.
Як повідомляє портал, без підзарядки Lexus на батарейках зможе проїжджати 400-500 кілометрів.
Зазначається, що протягом наступних п'яти років Lexus має намір випустити п'ять електричних моделей в різних сегментах. Крім того, компанія оцінює перспективи нових венчурних проєктів і розглядає, наприклад, можливість виробництва фірмових літаків.
Як повідомлялося, марка автомобілів Lexus, японського автовиробника Toyota показала футуристичну модель електрокара LF-30 Electrified.