Lexus вже у цьому місяці представить перший електрокар

Марка автомобілів Lexus, японського автовиробника Toyota, представить свій перший електрокар на автосалоні в китайському Гуанчжоу 22 листопада.

Про це повідомляє портал Motor.

"На автосалоні в Гуанчжоу компанія Lexus представить свій перший серійний автомобіль з електричною силовою установкою. Модель орієнтована на покупців з Китаю і Європи. Прем'єра відбудеться 22 листопада", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, електрокар отримає назву UX-EV і буде побудований на базі кросовера UX.

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Як повідомляє портал, без підзарядки Lexus на батарейках зможе проїжджати 400-500 кілометрів.

Зазначається, що протягом наступних п'яти років Lexus має намір випустити п'ять електричних моделей в різних сегментах. Крім того, компанія оцінює перспективи нових венчурних проєктів і розглядає, наприклад, можливість виробництва фірмових літаків.

Як повідомлялося, марка автомобілів Lexus, японського автовиробника Toyota показала футуристичну модель електрокара LF-30 Electrified.