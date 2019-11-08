Volkswagen показав концепт електричного універсала

Німецький автовиробник Volkswagen показав ескізи нового концепту електрокара ID. Space Vizzion.

Про це повідомляє портал Motor.

"Компанія Volkswagen показала ескізи нового концепту сімейства ID. Це універсал ID. Space Vizzion, за допомогою якого бренд спробує закласти основу «нового сегменту електрокарів»", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що заснований на концепті серійний автомобіль з'явиться у 2021 році.

У компанії зазначили, що запас ходу без підзарядки становить 590 кілометрів.

Імовірно, силова установка складатиметься з двох електромоторів, по одному на кожну вісь, і батареї ємністю щонайменше 82 кіловат-годин.

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Наголошується, що ID. Space Vizzion став сьомим концептом, випущеним під ім'ям ID. До електричного сімейства також входять хетчбек ID., який вже став серійним, позашляховик ID. CROZZ, фургон ID. BUZZ, седан ID. VIZZION, баггі ID. BUGGY і великий кросовер ID. ROOMZZ.

Фото: motor.ru