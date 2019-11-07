WhatsApp змінив налаштування приватності

Месенджер WhatsApp представив нові налаштування приватності та нову систему запрошень, які дозволять вибрати, хто може додавати вас до груп.

Про це йдеться у блозі месенджера.

"Сьогодні ми раді представити нові налаштування приватності та нову систему запрошень, які дозволять вибрати, хто може додавати вас до груп", - повідомили у WhatsApp.

Відтак у користувачів будуть три варіанти: "Усі", "Мої контакти" або "Мої контакти, крім...".

Опція "Мої контакти" дозволяє додавати вас до груп лише тим користувачам, номери яких збережені у адресній книзі вашого телефону, а опція "Мої контакти, крім..." надає можливість вибрати, кого з контактів ви хочете позбавити можливості додавати вас до груп без вашої згоди.

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Як заявили у месенджері, у таких випадках адміністратору, який не може додати вас до групи, буде запропоновано надіслати приватне запрошення в індивідуальній бесіді. Це надасть вам змогу прийняти рішення щодо запрошення. Водночас, у користувачів буде три дні на те, щоб прийняти запрошення.

Завдяки цим новим функціям, користувачі мають більше контролю над груповими повідомленнями, які вони отримують від інших користувачів.

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Зазначається, що нові налаштування приватності доступні для деяких користувачів, які використовують найновішу версію WhatsApp, уже сьогодні, а решта користувачів по всьому світу отримають оновлення впродовж наступних днів.