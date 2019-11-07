WhatsApp змінив налаштування приватності
Про це йдеться у блозі месенджера.
"Сьогодні ми раді представити нові налаштування приватності та нову систему запрошень, які дозволять вибрати, хто може додавати вас до груп", - повідомили у WhatsApp.
Відтак у користувачів будуть три варіанти: "Усі", "Мої контакти" або "Мої контакти, крім...".
Опція "Мої контакти" дозволяє додавати вас до груп лише тим користувачам, номери яких збережені у адресній книзі вашого телефону, а опція "Мої контакти, крім..." надає можливість вибрати, кого з контактів ви хочете позбавити можливості додавати вас до груп без вашої згоди.
Як заявили у месенджері, у таких випадках адміністратору, який не може додати вас до групи, буде запропоновано надіслати приватне запрошення в індивідуальній бесіді. Це надасть вам змогу прийняти рішення щодо запрошення. Водночас, у користувачів буде три дні на те, щоб прийняти запрошення.
Завдяки цим новим функціям, користувачі мають більше контролю над груповими повідомленнями, які вони отримують від інших користувачів.
Зазначається, що нові налаштування приватності доступні для деяких користувачів, які використовують найновішу версію WhatsApp, уже сьогодні, а решта користувачів по всьому світу отримають оновлення впродовж наступних днів.