Понад половину населення Землі користується інтернетом - ООН

"За даними Міжнародного союзу електрозв’язку при ООН, кількість підключених до інтернету людей зросла на 5,3 % порівняно з 2018 роком", - йдеться у повідомленні.

Згідно з дослідженням, кількість користувачів інтернету зросла з 25,8% населення Землі у 2009 році до 53,6% у 2019-му.

Найвищий відсоток користувачів світової павутини в Європі (82,5%), а найнижчий – в Африці (28,2%).

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Без інтернету залишається близько 3,6 мільярда людей. Більшість із них мешкають у найменш розвинутих країнах.

"Серед жінок інтернетом користуються 48%, серед чоловіків – 58%, Найбільша різниця між часткою жінок та чоловіків, які мають доступ до мережі, спостерігається в Африці, арабських країнах та Азійсько-Тихоокеанському регіоні", - наголошується в дослідженні.