Це не жарти: ексрадниця Обами застерігає від співпраці з Huawei

Якщо Канада дозволить китайській корпорації Huawei розбудовувати інфраструктуру 5G в країні, то може скомпрометувати багато важливих захищених даних.

Таку думку в інтерв’ю CBC News висловила колишня радниця з питань національної безпеки президента США Барака Обами Сюзан Райс.

"Без використання засекречених даних мені важко адекватно розтлумачити, наскільки серйозним це є, особливо для держав-членів розвідувальної спільноти "П’ять очей". Використання цими державами технологій Huawei дасть китайцям можливість — якщо вони вирішать скористатися нею — отримати доступ до різноманітної цивільної, розвідувальної, військової інформації. Ці дані можуть бути серйозно скомпрометовані", - сказала Райс.

Вона наголосила, що має багато розбіжностей у поглядах із чинною адміністрацією США, однак "впевнена, що її занепокоєння Huawei виправдане".

На переконання Райс, інші члени спільноти "П’яти очей", до якої входять США, Канада, Австралія, Нова Зеландія та Велика Британія, муситимуть обмежити свою комунікацію із державою, яка перейде на технології Huawei. "У цьому випадку не бачу можливості нам ділитися інформацією, як раніше. Це не жарти. Це дуже серйозно", - підсумувала вона.

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Як повідомляв Укрінформ, уповноважені органи Канади нині вивчають те, чи варто допускати Huawei до конкурсу на створення інфраструктури 5G через побоювання, що Huawei може бути використаний Пекіном для здійснення шпигунської діяльності.

В самій компанії неодноразово наголошували, що китайська влада не має жодного впливу на прийняття рішень у Huawei.

Раніше компанія Huawei була витіснена з американського ринку, а уряди Австралії та Нової Зеландії заборонили їй будувати мережі 5G.