У Шотландії людей шукатимуть спецдрони з новітніми камерами

Поліція Шотландії представила нову систему дронів (RPAS), яка допоможе розшукувати зниклих людей з висоти до 150 метрів.

Про це повідомляє BBC.

“Поліція Шотландії представила нову систему дронів, яка допоможе розшукувати зниклих осіб або людей у біді ”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє BBC, система RPAS використовує можливість розпізнавання обличчя, новітні камери та нейрокомп’ютерні мережі.

Таким чином людину можна побачити на відстані до 150 метрів.

Зазначається, що камери на дронах також матимуть спеціальні термосенсори.

Офіційний запуск дронів розпочнеться у вівторок.

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Як повідомлялося, міністр МВС США Девід Бернгардт заборонив дронам його відомства здійснювати польоти через побоювання китайського шпигунства.

Фото: BBC