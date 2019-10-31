Компанії Fiat Chrysler і Peugeot домовилися про злиття — ЗМІ

Автомобільні корпорації Fiat Chrysler та Peugeot незабаром оголосять про злиття.

Про це повідомляє ВВС.

“Угода між двома виробниками автомобілів створить підприємство із загальною ринковою вартістю майже 50 млрд доларів (39,9 млрд. фунтів стерлінгів)”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією ЗМІ, про злиття буде оголошено вже в четвер, 31 жовтня.

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Старший аналітик фінансової компанії Morningstar Річард Гільгерт каже, що загальний обсяг проданих автомобілів PSA Group і Fiat Chrysler у 2018 році становить 8,7 мільйона одиниць.

У разі об'єднання нова компанія посяде четверту сходинку у списку найбільших автомобільних компаній.

У червні повідомлялося, що Fiat Chrysler вела переговори про злиття з Renault-Nissan-Mitsubishi, однак угоду так і не підписали.