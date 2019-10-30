Facebook "глючить" другий день поспіль

У роботі соцмережі Facebook знову стався збій.

Про це повідомляє портал Downdetector.

Проблеми в роботі почалися о 15-й годині за Києвом. Користувачі найбільше скаржилися на проблеми з логіном та оновленням стрічки новин.

Найбільше від збою "постраждали", зокрема, користувач у Нью-Йорку, Вашингтоні, Бостоні, Торонто й Сан-Паулу.

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Як повідомлялося, вчора, 29 жовтня, в роботі соцмережі Facebook також був збій. Зокрема, користувачі не могли переглядати стрічку новин.