Facebook запускає інструмент для тих, піклується про здоров'я

Користувачі Facebook отримають нагадування про медичні тести та вакцинацію. Завдяки інструменту «Профілактичне здоров’я» можна буде запланувати вакцинацію чи обстеження.

Про це повідомляє Detector.media.

“Інструмент «Профілактичне здоров’я» на основі інформації про вік та стать користувача запропонує перелік оглядів. Користувачі знатимуть, які види медичних тестів є доступними, та зможуть запланувати нагадування для свого обстеження. Також він пропонує перелік медичних центрів, де можна отримати послугу”, - йдеться у повідомленні.

У Facebook запевнили, що особиста інформація користувачів не розповсюджується для третіх осіб, тобто медичних центрів чи страхових компаній.

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Зазначається, що інструмент «Профілактичне здоров’я» зараз доступний лише в США.

Як повідомляв Укрінформ, міністерство охорони здоров'я Японії дозволило використання програмного забезпечення для штучного інтелекту з метою виявлення аневризми головного мозку.

Фото: Facebook