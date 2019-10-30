У США представили "розумні" окуляри, які не дають відволіктися

Американська компанія Narbis представила “розумні” окуляри, які дозволяють краще концентрувати увагу, затемнюючи лінзи.

Про це повідомляє портал Engadget.

“Нові розумні окуляри від Narbis не дадуть відволіктися, затемнюючи лінзи”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що “розумним” окулярам допомагають три датчики: за вухами і на голові користувача. Так, коли пристрій відзначає зниження концентрації у користувача, лінзи починають затемнюватися. Водночас у користувачів, які сконцентровані на виконанні завдання, лінзи навпаки освітлюються.

У компанії рекомендують користуватися розумними окулярами як дітям, так і дорослим, впродовж 30 хвилин від 2 до 3 разів на тиждень.

Стандартна ціна гаджета становить 690 доларів США.