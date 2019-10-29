Цифрова історична подія для України

Високошвидкісний мобільний Інтернет стане доступним у 90% населених пунктів нашої країни за 2 роки!

Ще вчора та, навіть, сьогодні, багато експертів та ЗМІ сумнівалися, що це відбудеться, що хтось з операторів в останній момент відмовиться… Але ми це зробили разом!)

Взагалі цій проблемі дуже багато років! Але вона вирішена за кілька місяців! Хоча багато радників/експертів казали, що з ця n-адцята спроба знов завершиться нічим!

Знаєте чому вдалося? Бо ми всі щиро прагнемо досягти результату для України і вперше у цей спільний план не закладалося жодних інтересів чиновників чи «наближених» бізнесменів. Саме тому вперше всі оператори погодилися на спільний план, інвестуючи мільярди. Дуже радий, що спільна мета цифрового розвитку України перемогла над «приватними» інтересами.

Отже сьогодні Уряд та чотири мобільні оператори підписали меморандум та спільний план дій, зокрема, щодо реорганізації діапазону 900 МГц.

При цьому усі оператори отримають нові ліцензії, які передбачають технологічну нейтральність. Це значить, що вони при побудові мереж можуть самостійно обирати технології.

Як держава допоможе операторам будувати мережі? Кабмін з операторами сьогодні підписали Меморандум, згідно якого держава сприятиме:

— врахуванню сплачених операторами коштів за діючі ліцензії при встановлені плати за їх переоформлення. Раніше такого не відбувалося. Якщо оператор оплачував ліцензію на кілька років уперед і відбувалося переоформлення до закінчення цього строку, він фактично двічі оплачував невикористаний термін;

— надалі працювати над вивільненням діапазону 900 МГц. Наразі вільними для цивільного використання є тільки 60-70% діапазону. Решта використовується для військових потреб

— вивільненню так званих цифрових дивідендів – частот у діапазоні 700-800 МГц.

Це розкриє можливості для операторів мобільного зв’язку для інвестування у нові технології і розширення покриття 4G.

Наразі ці частоти в Україні використовуються для телебачення. І їх потрібно вивільнити для мобільного зв’язку. Це вже зробили майже у всіх країнах Європи і тепер черга – за нами

— боротися з радіозавадами між мережами різних операторів. Зокрема, буде значно збільшено відстань (захисний проміжок) між різними технологіями. Також держава затвердить методологію боротьби із радіозавадами — полегшувати доступ операторів до інфраструктурних об’єктів. Серед іншого з цим питанням зможуть допомогти заступники з питань ІТ, які згодом з’являться у всіх облдержадміністраціях.

Дякую Володимир Зеленський за указ та енергію,Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України за драйв цього процесу!

Дякую Александр Шелест (Alexander Shelest) за щоденну роботу над ціллю!

Михайло Федоров

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