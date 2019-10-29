Бездротова зарядка і шумозаглушення: Apple показала нові навушники AirPods Pro

Компанія Apple презентувала нові навушники AirPods Pro з функцією шумозаглушення.

Про це повідомляється на сайті Apple.

"У нових AirPods Pro є нові режими — "прозорість" і "шумозаглушення", — які дозволяють користувачеві чути те, що відбувається навколо, під час носіння навушників, або повністю відключити зовнішні звуки і насолоджуватися музикою", - йдеться в повідомленні.

Ця технологія працює завдяки вбудованим мікрофонам: навушники виявляють звуки ззовні і відключають їх.

Функція регулюється спеціальним "датчиком сили", який також використовується для управління відтворенням музики.

Крім цього, AirPods Pro, як і модель AirPods другого покоління, підтримує бездротову зарядку. Також за допомогою навушників можна користуватися голосовим помічником Siri, наприклад, попросити прочитати повідомлення.

AirPods Pro будуть поставлятися з гнучкими силіконовими насадками трьох різних розмірів. Вартість новинки в США — $249. Продажі AirPods Pro стартують 30 жовтня.

Фото: www.apple.com