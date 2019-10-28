В Японії змінили геном "небажаної" риби, щоб очистити від неї водойми
Укрінформ
Японські вчені змінили геном самця чужорідного виду риби з метою її ліквідації у водоймах країни.
Про це повідомляє NHK.
«Група японських учених на чолі з Хіроюкі Окамото повідомила про успішну модифікації геному самця сонячного синьозябрового окуня, чужорідного для Японії виду риби, щоб потомство самок цього виду було не в змозі виводити ікру», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, сонячний синьозябровий окунь (Lepomis macrochirus), з'явився у водоймах Японії понад 50 років тому, традиційний ареал його мешкання - Північна Америка.
Ця риба справляє значний негативний вплив на екосистему Японії, оскільки знищує місцеві види риб.
Тепер, як очікують науковці, завдяки зміні геному, потомство небажаної риби буде скорочуватися в наступних поколіннях.