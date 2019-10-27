Вартість акцій Twitter впала на 20%
Укрінформ
Компанія Twitter опублікувала звіт про зростання квартальної виручки, але її акції все одно впали в ціні.
Як повідомляє "Медуза", станом на вечір 24 жовтня акції компанії на торгах Нью-Йоркської фондової біржі впали на 20%.
Станом на 23:00 за київським часом акції Twitter торгувалися по 30,8 долара за штуку, тоді як попередні торги закрилися на позначці 38,8 долара.
24 жовтня компанія опублікувала звіт про фінансові результати за третій квартал 2019 року. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року прибуток впала з 789 до 37 мільйонів доларів, а виручка зросла з 758 824 мільйонів.
При цьому аналітики очікували побачити виручку на рівні 876 мільйонів.