Вартість акцій Twitter впала на 20%

Компанія Twitter опублікувала звіт про зростання квартальної виручки, але її акції все одно впали в ціні.

Як повідомляє "Медуза", станом на вечір 24 жовтня акції компанії на торгах Нью-Йоркської фондової біржі впали на 20%.

Станом на 23:00 за київським часом акції Twitter торгувалися по 30,8 долара за штуку, тоді як попередні торги закрилися на позначці 38,8 долара.

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24 жовтня компанія опублікувала звіт про фінансові результати за третій квартал 2019 року. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року прибуток впала з 789 до 37 мільйонів доларів, а виручка зросла з 758 824 мільйонів.

При цьому аналітики очікували побачити виручку на рівні 876 мільйонів.