Російські хакери атакували 35 країн, удаючи іранських шпигунів

Влада США та Британії звинуватила російських хакерів у кібератаках на 35 країн.

Ці напади були здійсненні групою Turla, яку пов'язують із російськими хакерами, повідомляє "Голос Америки".

За даними Служб кібербезпеки США та Великої Британії, група використовувала зловмисні іранські програми.

"Turla використовує низку інструментів та технологій для нападів на урядові, військові, високотехнологічні компанії, бізнеси в сфері енергетики та комерції, з метою збору розвідувальної інформації", - йдеться в заяві Національної служби безпеки США та Національного центру кібербезпеки Великої Британії.

Turla використовувала хакерські інструменти Nautilus та Neuron в нападах на військові, урядові та наукові організації, зазначається у заяві.

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На думку експертів, час інцидентів і поведінка Turla, яка активно сканувала системи з метою виявлення доступу, залишеного іранцями, свідчить, що хоча Nautilus та Neuron мають іранське походження, Turla використовувала ці інструменти та можливості доступу незалежно з власною розвідувальною метою, підкреслюється у заяві

Переважно діяльність проводилась в країнах Азії, включаючи Саудівську Аравію, Кувейт, Катар та ОАЕ, наголосили посадовці.