Водій Tesla загинув у ДТП, бо не зміг розблокувати двері

48-річний анестезіолог Омар Аван з Південної Флориди, який врізався у дерево на Tesla Model S, не зміг вибратися з палаючого авто через заблоковані дверні ручки і загинув на місці.

Про це повідомляє Newsweek з посиланням на позов проти компанії Ілона Маска.

Співробітник поліції, який був поруч, одразу кинувся на допомогу. Однак він та інші свідки аварії не змогли відкрити автомобіль, щоб врятувати Авана. У результаті він помер від вдихання диму після того, як загорілася літій-іонна батарея автомобіля.

"Після того, як Tesla вдарилась у дерево, водів ще був живий. У нього не було внутрішніх пошкоджень або переломів кісток. Він помер від диму, який вдихав, коли сидів замкненим усередині Tesla, незважаючи на те, що поліцейський з іншими людьми були там і були готові допомогти, поки полум’я не змусило їх відступити", — йдеться в позові.

Як зазначається у позові, дверні ручки Model S були несправні, і потенційний ризик загоряння не був усунутий шляхом належної конструкції.

У позові йдеться, що Tesla була поінформована про потенційну пожежонебезпеку Model S з 2013 року, однак не змогла усунути недоліки.

«Ми глибоко засмучені цією аварією, і ми думаємо про всіх, хто постраждав від цієї трагедії. Ми розуміємо, що швидкість розглядається як один з факторів цієї аварії, і знаємо, що зіткнення на високій швидкості можуть призвести до пожежі в будь-якому типі автомобілів, а не тільки в електромобілях», - йдеться у заяві, яку Tesla оприлюднила у лютому після смерті Авана.

Звіт про розтин округу Бровард визначив причину смерті Авана як «вдихання продуктів згорання з супутньою причиною смерті від термічних травм».