Безплатний інтернет у ЄС отримали понад 1700 міст і селищ

Євросоюз провів третю хвилю конкурсу на встановлення доступних для громадськості точок доступу Wi-Fi у європейських містах та селищах.

Як повідомляється на сайті Єврокомісії, у результаті гранти по 15 тисяч євро отримали 1780 муніципалітетів, які взяли участь у конкурсі.

«Третя хвиля акції WiFi4EU була проведена 19-20 вересня 2019 року. В результаті було отримано понад 11 000 заявок, переможці з яких відбиралися за принципом «хто був першим, той отримав», як і в ході попередніх двох раундів акції. Загалом вони отримали 26,7 мільйона євро, ця сума буде спрямована на встановлення безоплатного Wi-Fi у публічних місцях, включно з міськими адміністраціями, бібліотеками, музеями, парками та площами», - йдеться у повідомленні.

У Єврокомісії зазначають, що протягом попередніх двох хвиль акції ваучери по 15 000 євро для встановлення громадських точок доступу Wi-Fi отримали 6200 муніципалітетів. Наступна така акція пройде до кінця 2020 року.