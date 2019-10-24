Астрономи знайшли сліди гігантської стародавньої галактики

Команда астрономів з Массачусетського університету в американському Амхерсті знайшла сліди величезної галактики віком 12,5 мільярдів років.

Про це повідомляє портал Naked Science.

"Команда астрономів з Массачусетського університету в Амхерсті змогла вперше спостерігати такий об'єкт (стародавньої галактики - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Дослідники підрахували, що сигнал від цієї галактики йшов до Землі 12,5 мільярда років.

Як повідомляє портал, для цієї роботи астрономи використовували ALMA - Атакамську велику решітку міліметрового діапазону, масив з 66 радіотелескопів, розташованих у горах Чилі.

Зазначається, що в нових спостереженнях з високою чутливістю вчені помітили слабкий згусток, що світився.

На їхню думку, випромінювання було викликано тепловим світінням частинок пилу, які ефективно приховують все світло, що випромінюється зірками всередині цієї галактики.

Астрономи також вважають, що відкриття може вирішити давнє питання в астрономії. Деякі з найбільших галактик у молодому Всесвіті утворилися і виросли дуже швидко, що не відповідає теоретичним прогнозам. Ще більш загадковим є те, що ці зрілі галактики, судячи з усього, з'явилися «з нізвідки», коли Всесвіт був порівняно молодий.

Фото: SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY