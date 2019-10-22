У Linux виявили критичну помилку, що відкриває

У Linux виявили критичну помилку, що відкриває "лазівку" для хакерів

Укрінформ
Команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації попереджають про помилку, виявлену в операційній системі Linux, яка дозволяє хакерам повністю компрометувати заражені машини.

Про це повідомляється на сайті CERT-UA.

"Критична помилка Linux, яку було розкрито експертами з питань безпеки, пов’язана з недоліком в драйвері rtlwifi (Realtek WiFi). Драйвер вразливий до атаки переповнення буфера", - йдеться в повідомленні.

Недолік полягає в тому, що драйвер не перевіряє певні пакети на сумісність, що можна використати для запуску різних атак. Зловмисник може надсилати шкідливі пакети з будь-якого місця в радіодіапазоні цільового пристрою, вразливість викликає переповнення буфера, що потенційно може призвести до збою системи або отримання зловмисником доступу до віддаленого виконання коду. Зловмиснику не потрібна автентифікація, щоб використовувати недолік.

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Водночас, повідомляється, що команда Linux розробила патч, який готують додати в оновлення вже впродовж наступних тижнів.

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