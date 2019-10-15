Із Нью-Йорка до Сіднея запускають прямий 20-годинний авіарейс
Про це повідомляє Bloomberg.
«Жодна авіакомпанія ніколи не здійснювала рейс за цим маршрутом без зупинки. Літак вилетить з США у п’ятницю і приземлиться в Австралії в неділю вранці, що стане найтривалішим – близько 20 годин – перельотом», - йдеться у повідомленні.
Рейс здійснить переліт на відстань 16,2 тис. км за 19,5 години.
Видання зазначає, що на борту буде відсутній багаж. Також обмеженим буде харчування пасажирів.
Компанія поки проводитиме тестові польоти. Офіційний запуск прямих довготривалих рейсів запланований на 2022 рік.
В авіакомпанії також планують відкрити прямі рейси з Сіднея до Лондона. Переліт до британської столиці - близько 17 тисяч кілометрів - займе 20 годин 20 хвилин при середній швидкості літака 837 км за годину.