Із Нью-Йорка до Сіднея запускають прямий 20-годинний авіарейс

Австралійський авіаперевізник Qantas вже цієї п’ятниці протестує перший 20-годинний рейс із Нью-Йорка до Сіднея, аби зрозуміти вплив такого довготривалого перельоту на людський організм.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Жодна авіакомпанія ніколи не здійснювала рейс за цим маршрутом без зупинки. Літак вилетить з США у п’ятницю і приземлиться в Австралії в неділю вранці, що стане найтривалішим – близько 20 годин – перельотом», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на борту Boeing Co. Dreamliner будуть присутні вчені та медики, які слідкуватимуть за мозковою діяльністю пілотів, харчуванням, сном та активністю 50 пасажирів включно з екіпажем літака.

Рейс здійснить переліт на відстань 16,2 тис. км за 19,5 години.

Видання зазначає, що на борту буде відсутній багаж. Також обмеженим буде харчування пасажирів.

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Компанія поки проводитиме тестові польоти. Офіційний запуск прямих довготривалих рейсів запланований на 2022 рік.

В авіакомпанії також планують відкрити прямі рейси з Сіднея до Лондона. Переліт до британської столиці - близько 17 тисяч кілометрів - займе 20 годин 20 хвилин при середній швидкості літака 837 км за годину.