Нова компанія Drako Motors представила суперкар за $1,25 мільйона

Нова американська компанія Drako Motors представила на Конкурсі елегантності в Пеббл-Біч крутий електричний суперкар.

Про це повідомляє Motor1.

"Автомобіль, що названий на честь свого творця Діна Драко, обіцяє революційну керованість", - йдеться у повідомленні.

Суперкар оснащений чотирма синхронними електродвигунами на постійних магнітах, кожен з яких розвиває 225 кВт, забезпечуючи сукупну потужність в 1217 л.с.

Привід, відповідно, повний, причому на кожному колесі – окрема система рекуперації енергії гальмування.

Завдяки силовій установці Drako GTE може розвивати максимальні 331 км/г. Динаміка набору перших 100 км/год з місця поки не оприлюднена.

Новинка позиціонується в класі розкішних гран-туризмо як найпотужніша модель. Головна фішка Drako GTE – унікальна керованість: кожен з чотирьох моторів контролюється окремо – для максимальної тяги, стабільності і чуйності, але при цьому вся система регулюється єдиним електронним блоком.

Drako GTE має підкреслено спортивним дизайном – він покликаний навіювати асоціації з «пристрасним і сексуальним» виглядом суперкарів з довгим капотом, під яким ховається V12.

Читайте також: Lamborghini випустить два нових суперкари

Всього планується створити 25 таких автомобілів, перші поставки почнуться вже у 2020 році.

Фото: ru.motor1.com