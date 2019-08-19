Xiaomi випустить новий бюджетний смартфон з потужною батареєю

Компанія Xiaomi випустить новий бюджетний смартфон Redmi з потужним акумулятором.

Про це повідомляє Gizchina.

“Тепер у нас є перші реальні зображення цього смартфона, який, як вважають, буде називатись Redmi 8A”, - йдеться у повідомленні.

Цей смартфон оснащений waterdrop дисплеєм та подвійною задньою камерою. Він також має логотип Redmi з обох сторін, та датчик відбитків пальців на задній панелі.

Зображення демонструють темно-червону версію Redmi 8A. Цей смартфон буде доступним з 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ внутрішньої пам’яті (будуть інші версії). Смартфон має процесор Snapdragon 439 SoC, а також акумулятор на 5000 мАг.

Цей пристрій з подвійною задньою камерою все ще може використовувати сенсор камери 64 Мп, але підтвердження немає.

Читайте також: Xiaomi презентувала новий водоочищувач

Лу Вейбінг, віцепрезидент Xiaomi Group та генеральний менеджер бренду Redmi, заявив, що серійне виробництво нового смартфона Redmi запустили пів року тому.

Фото: slashleaks.com