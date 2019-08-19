Xiaomi випустить новий бюджетний смартфон з потужною батареєю
Про це повідомляє Gizchina.
“Тепер у нас є перші реальні зображення цього смартфона, який, як вважають, буде називатись Redmi 8A”, - йдеться у повідомленні.
Цей смартфон оснащений waterdrop дисплеєм та подвійною задньою камерою. Він також має логотип Redmi з обох сторін, та датчик відбитків пальців на задній панелі.
Зображення демонструють темно-червону версію Redmi 8A. Цей смартфон буде доступним з 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ внутрішньої пам’яті (будуть інші версії). Смартфон має процесор Snapdragon 439 SoC, а також акумулятор на 5000 мАг.
Цей пристрій з подвійною задньою камерою все ще може використовувати сенсор камери 64 Мп, але підтвердження немає.
Лу Вейбінг, віцепрезидент Xiaomi Group та генеральний менеджер бренду Redmi, заявив, що серійне виробництво нового смартфона Redmi запустили пів року тому.
Фото: slashleaks.com