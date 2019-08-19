Японські вчені в пошуках мікропластику зануряться в море майже на 10 кілометрів

Японський національний дослідний інститут починає великий проєкт з метою вивчення рівня забруднення пластиковими відходами глибин океану.

Про це повідомляє NHK.

"Проєкт, розрахований на три тижні, стартує 28 серпня. Він буде здійснюватися в затоці Сагамі на південь від Токіо й у водах біля півострова Босо на схід від японської столиці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом трьох тижнів учені Японського агентства морських геологічних наук і технологій будуть вимірювати кількість мікропластику в осадових відкладах на морському дні на глибинах від 1200 до 9200 метрів.

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Таким чином вони спробують установити, коли відбулося накопичення мікропластику, а також з'ясувати, чи можна виявити його у шлунках морських тварин.