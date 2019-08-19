МАГАТЕ показала, як "пульсує" ядерний реактор

Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ) поширила відео, на якому зафіксовано "пульсацію" дослідницького ядерного реактора.

"Не щодня побачиш, як пульсує ядерний реактор!" - написали фахівці МАГАТЕ у Twitter.

На відео чути зворотний відлік, після якого занурений у воду реактор спалахує синім світлом, видаючи гучний звук. За мить видно, як частина реактора повертається у вихідне положення, а синє світіння поволі спадає.

It’s not every day that you see a research #nuclear reactor pulse! pic.twitter.com/rNxhug931i — International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) 18 серпня 2019 р.

"Звуковий удар виникає, коли літак долає швидкість звуку. Черенковське випромінювання має схожий ефект: блакитне сяйво виникає, коли частинки переміщуються у воді, перевищуючи швидкість світла", - пояснюють експерти.

Блакитне світло, яке називається Черенковським випромінюванням, назване на честь радянського фізика Павла Черенкова. Специфічне блакитне сяйво прозорих рідин виникає при опроміненні швидкими зарядженими частинками. 1958 року Черенков та ще двоє науковців отримали за це відкриття Нобелівську премію.