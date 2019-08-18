Twitter тестує нову функцію, яка приховуватиме образливі повідомлення

Компанія Twitter тестує нову функцію, яка приховуватиме образливі прямі дописи від інших користувачів.

Про це повідомив Департамент із підтримки соцмережі Twitter Support на власній сторінці у Twitter.

“Небажані повідомлення є неприємними. Тому ми тестуємо фільтр в прямих повідомленнях, який їх приховуватиме з вашого полю зору”, - повідомили в Twitter Support.

Як зазначає The Verge, образливі прямі повідомлення від людей, на яких користувачі не підписані потраплятимуть в окрему папку, тож не будуть одразу впадати в око.

Також користувачам буде надана можливість швидко видаляти ці повідомлення, якщо вони їх не бажають більше бачити.

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Як зазначається, у 2017 році Twitter вже зробив схожий фільтр для образливих відповідей на твіти користувачів. Вони приховуються автоматично, і користувачу необхідно натискати на кнопку, щоб бачити контент образливого змісту.