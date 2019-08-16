В iPhone 11 встановлять екран, як у флагманів Samsung
Про це повідомляє 9to5mac.
«Apple налаштована на використання тих самих матеріалів OLED-дисплеїв для iPhone 11, що і в Samsung Galaxy S10 та Galaxy Note 10», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, для попередніх моделей - iPhone X та iPhone XS - компанія використовувала екран LT2.
У новому флагмані від Apple буде M9. Такий самий дисплей використовувався у флагманських моделях Samsung Note 10.
«Незрозуміло, чому Apple більше не використовує інший набір матеріалів. Можливо, типові матеріали Samsung зараз відповідають високим стандартам якості Apple», - пише видання.
Імовірно, Apple оголосить про нову лінійку iPhone 11 на медіа-заході 10 вересня. Експерти видання припускають, що нові флагманські моделі називатимуться iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max.