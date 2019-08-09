Apple обіцяє до мільйона доларів тим, хто знайде "шпарини" у безпеці iPhone

Американська компанія "Apple" пропонує дослідникам кібербезпеки до одного мільйона доларів, якщо вони знайдуть прогалини в iPhone.

Про це повідомляє CBC із посиланням на компанію.

“Apple пропонує дослідникам кібербезпеки до одного мільйон доларів, якщо вони знайдуть прогалини в iPhone. Йдеться про найбільшу винагороду, яка компанія пропонувала для захисту від хакерів”, - йдеться у повідомленні.

Проте поточна пропозиція стосується лише прогалин, завдяки яким можна здобути доступ до смартфона на відстані, а не з самого телефону користувачів.

Як повідомляє CBC, Apple вже пропонувала винагороду за знахідку прогалин в iPhone, проте, тоді її могли отримати лише дослідники, яких компанія визначала сама.

Наприклад, попередня пропозиція становила 200 тисяч доларів, і її можна було отримати за знахідку незначних багів, які можна було виправити оновленням програмного забезпечення.

Зазначається, що ідея американської компанії з'явилася у той час, коли у світі все більшає побоювань щодо зламу смартфонів дисидентів, журналістів і правозахисників зі сторони влади.