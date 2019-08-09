Словенська компанія Tushek Supercars створила гібридний гіперкар

Словенський автовиробник Tushek Supercars розробив гібридний гіперкар TS 900 H Apex.

Про це повідомляє портал Motor1.

“Пам'ятаєте Tushek? Невеликий словенський автовиробник, який раптом з'явився у 2012 році з автомобілем типу купе Renovatio T500 з двигуном у 450 кінських сил. Через сім років у Tushek з'явився новий продукт, який вдвічі потужніший - TS 900 H Apex”, - йдеться у повідомленні.

У компанії Tushek Supercars заявляють, що автомобіль є гібридним гіперкаром.

Він буде представлений на автосалоні Salon Prive Concours у Великій Британії, який відкриє двері 7 вересня.

Водночас в компанії не повідомляють ані скільки він коштуватиме, ані скільки всього його екземплярів будуть виготовлені.

Зазначається, що сам автомобіль має 4,2-літровий двигун типу V8 та два електромотори з потужністю в 950 кінських сил.

Його вага сягає всього 1 410 кілограмів.

TS 900 H Apex може розігнатися до 100 км за годину за лічені 2,5 секунди, а його максимальна швидкоокість може становити 380 км за годину.

Фото: www.motor1.com