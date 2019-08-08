У житомирському Музеї космонавтики тепер проводять і віртуальні екскурсії

У Музеї космонавтики ім. С.П. Корольова у Житомирі пропонують відвідувачам потрапити у віртуальну реальність завдяки новим технічним засобам.

Про це інформує пресслужба обласної ради.

«У закладі було придбано окуляри віртуальної реальності 3D VR з виходом у космічний простір, сенсорні панелі зі зручною навігацією та кадрами історичної хроніки, що допоможуть отримати інформацію про музейні експонати, та оновлено «космічні» крісла», - йдеться у повідомленні.

За словами заступника голови облради Максима Вілівчука, до кінця року для музею планують придбати ще чотири 3D-шоломи, а до 50-річчя закладу, яке відзначатиметься наступного року, — відкрити унікальний експонат, якого немає ніде в Європі.

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Торік у музеї започаткували екскурсії для дітей, які проводить робот.

Фото: zt.gov.ua