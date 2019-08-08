Громадський транспорт більш екологічний, ніж електросамокати

Електричні самокати більше шкодять навколишньому середовищу, ніж громадський транспорт.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на дослідження науковців університету Північної Кароліни.

"Автори дослідження стверджують, що електросамокати викидають в атмосферу більше парникових газів, ніж дизельний автобус, електромопед чи електровелосипед. Більш ніж половина шкідливих речовин потрапляє в атмосферу через видобуток матеріалів, які використовуються для створення електросамокатів, і під час виробництва", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше небезпечних речовин викидається в навколишнє середовище при виробництві корпусу і батареї електросамоката.

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Уточнюється, що самокати необхідно регулярно заряджати: енергії вони споживають мало, але багато шкідливих речовин потрапляє в атмосферу через те, що працівники компаній, які збирають їх для підзарядки, їздять по місту на звичайних авто.

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