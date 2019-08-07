Swagtron представив свій перший електровелосипед

Американська компанія Swagtron представила свій перший електровелосипед EB12.

Про це повідомляє The Verge.

“Компанія Swagtron розширює лінію виробництва власних електровелосипедів, представивши нову модель велосипеда EB12“, - йдеться у повідомленні.

На задньому колесі буде встановлений мінідвигун з потужністю в 250 ватт разом із батареєю. Він дозволить користувачам додатково проїхати 45 кілометрів.

Зазначається, що наявність двигуна додасть велосипедисту максимум 16 км за годину.

Тому теоретично людина може самостійно набрати більш високу швидкість, крутячи педалі.

Всього на велосипеді встановлені сім режимів швидкості.

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Сам транспортний засіб важить 17,8 кг, і є “легковиком” серед інших електровелосипедів.

Його вартість сягає $999,99.

Фото: The Verge