Маск планує прокладати тунелі у Китаї

Генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск відкриє китайський підрозділ свого підприємства "The Boring Company", що займається прокладанням тунелів.

Про це повідомляє Science Alert.

“Генеральний директор Tesla та SpaceX Ілон Маск оголосив у суботу, що він відкриє The Boring Company China - перше розширення інфраструктури його компанії з будівництва тунелів на міжнародний ринок — наприкінці серпня, перебуваючи в Шанхаї на другій Всесвітній конференції по штучному інтелекту”, - йдеться у повідомленні.

Засновник і генеральний директор The Boring Company підтвердив, що компанія приступить до будівництва підводних тунелів для Hyperloop на додаток до запланованих проєктів в Лос-Анджелесі, Чикаго, Меріленді і Лас-Вегасі.

Маск створив The Boring Company у 2016 році як дочірню компанію SpaceX, його приватну аерокосмічну транспортну компанію.

У 2018 році The Boring Company стала окремою корпоративною організацією, в якій Маск володіє 90% акцій.

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Компанія побудувала 2-мильний випробувальний тунель в штаб-квартирі SpaceX в Хоторні, штат Каліфорнія, і має проєкти з будівництва подібних транспортних тунелів в Чикаго і між Балтімором та Вашингтоном, округ Колумбія.