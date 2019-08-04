NASA виявило планету, з якої випаровується залізо

NASA за допомогою телескопа "Хаббл" виявило планету WASP-121b (гарячий юпітер), яка розпечена настільки, що з її поверхні випаровуються важкі метали.

Про це повідомляється на сайті NASA.

Гаряча планета знаходиться на відстані 900 світлових років від Землі.

Дослідники підкреслюють, що вперше за всю історію спостережень вдалося помітити випаровування елементів важче водню і гелію. Зазвичай, гарячі юпітери все ж досить холодні всередині, щоб конденсувати елементи, такі як магній і залізо, в хмари.

Але справа йде зовсім інакше з WASP-121b, який обертається дуже близько до своєї зірки, що його верхня атмосфера розжарилася до 4600 градусів за Фаренгейтом (більше 2500 градусів Цельсія).

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"Важкі метали, були помічені і на інших гарячих юпітерах, але в нижніх шарах атмосфери, тому не можна було сказати, випаровуються вони чи ні. Але на WASP-121b ми помітили магній і залізо так далеко від планети, що вони ніяк гравітаційно не пов'язані", - заявив один з учених Девід Сінг.

Дослідники вважають, що спостереження за WASP-121b дозволять простежити процес втрати планетою її первинної атмосфери.

Фото: NASA