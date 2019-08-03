Xiaomi представила новий ноутбук

Компанія Xiaomi представила свій новий ігровий ноутбук Mi Gaming 2019.

Про це повідомляє portaltele.com.ua.

Mi Gaming 2019 був помічений на стенді Intel під час ігрової виставки ChinaJoy 2019. По суті, йдеться про офіційний анонс.

Дизайн пристрою дотримується тим самим принципами, що і попередні ноутбуки Mi Gaming. Фактично, це той самий корпус, що і у попереднього пристрою. Жодних несподіванок тут немає.

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Що стосується специфікацій, то покупцям пропонується 14-нм 6-ядерний 12-потоковий процесор Intel Core i7-9750H дев'ятого покоління з частотою 2,6 ГГц (Turbo Boost — 4,5 ГГц), а також новий графічний прискорювач NVIDIA GeForce RTX 2060.

Крім того, в наявності 16 Гбайт ОЗУ і 512-Гбайт накопичувач SSD. Мабуть, ще одна важлива зміна, яку слід відзначити, — це новий дисплей із 72-відсотковим охопленням NTSC і частотою оновлення 144 Гц.

Фото: Xiaomiко