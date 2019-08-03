Крмпанія Apple розробляє накладні навушники.

Про це повідомляє internetua.com.

Наприкінці минулого року, Apple подала заявку до Відомства з патентів і товарних знаків США. Корпорація зареєструвала унікальну технологію спрямованих мікрофонів, яка раніше використовувалася тільки в одному продукті компанії — HomePod.

Це дозволить створити надійну систему активного шумозаглушення, незважаючи на те, що майбутні навушники, як і AirPods, матимуть відкриту конструкцію.

Кілька місяців тому Apple знову проявила інтерес до накладних навушників, випустивши черговий патент у світ. Цього разу темою обговорення став симетричний дизайн, який виключає прив'язку до правого чи лівого вуха.

Навушники автоматично визначатимуть своє положення на голові і правильно підлаштовуватимуть звук під користувача.

Читайте також: Apple може випустити три нові моделі iPhone з підтримкою 5G

Крім того, навушники розумітиvenm, коли вони знаходяться не на голові і зможуть автоматично зупиняти відтворення. Подібна технологія вже давно успішно застосовується в AirPods.

Серед інших функцій — підтримка голосового асистента та опції «ВІтаю, Siri».

Фото: Apple