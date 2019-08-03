Apple розробляє накладні навушники
Про це повідомляє internetua.com.
Наприкінці минулого року, Apple подала заявку до Відомства з патентів і товарних знаків США. Корпорація зареєструвала унікальну технологію спрямованих мікрофонів, яка раніше використовувалася тільки в одному продукті компанії — HomePod.
Це дозволить створити надійну систему активного шумозаглушення, незважаючи на те, що майбутні навушники, як і AirPods, матимуть відкриту конструкцію.
Кілька місяців тому Apple знову проявила інтерес до накладних навушників, випустивши черговий патент у світ. Цього разу темою обговорення став симетричний дизайн, який виключає прив'язку до правого чи лівого вуха.
Навушники автоматично визначатимуть своє положення на голові і правильно підлаштовуватимуть звук під користувача.
Крім того, навушники розумітиvenm, коли вони знаходяться не на голові і зможуть автоматично зупиняти відтворення. Подібна технологія вже давно успішно застосовується в AirPods.
Серед інших функцій — підтримка голосового асистента та опції «ВІтаю, Siri».
Фото: Apple