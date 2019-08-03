Google дозволить власникам Android у ЄС змінювати пошукову систему

Корпорація Google дозволить власникам гаджетів з операційною системою Android в ЄС обирати стартову пошукову систему з чотирьох запропонованих варіантів.

Це рішення ухвалили після того, як у липні 2018 року Єврокомісія оштрафувала Google на понад 4 мільярди доларів за монополізм, повідомляє "Громадське".

Можливість вибору у європейських власників Android з’явиться з 2020 року. Покупці гаджетів під час першого включення обиратимуть з чотирьох варіантів пошуковиків, серед яких буде і Google. В залежності від країни запропоновані варіанти будуть відрізнятися.

Своїх конкурентів Google обиратиме на аукціонах: компанії, що братимуть у них участь, повинні будуть вказати, скільки вони готові платити за кожен раз, коли покупець обере їхню пошукову систему.

Нагадаємо: у липні 2018-го Єврокомісія оштрафувала Google на 4,3 мільярда доларів за зловживання домінантним становищем на ринку мобільних операційних систем. Антимонопольний орган ухвалив це рішення, бо Google вимагав у виробників смартфонів встановлювати на пристрої виключно свої сервіси.