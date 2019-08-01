Безос продав акцій Amazon майже на $2 мільярди за три дні

Власник Amazon Джефф Безос продав акцій компанії на суму в 1,8 млрд доларів за останні три дні липня.

Про це повідомляє Forbes із посиланням на звіт Безоса у Комісії з цінних паперів і бірж США.

“У середу ввечері, через кілька годин після закриття фондових ринків, засновник і власник Amazon Джефф Безос подав звіт до Комісії з цінних паперів і бірж США, де було написано, що він продав акцій компанії на 1,8 млрд доларів за останні три дні липня”, - йдеться у повідомленні.

За даними Forbes, після оподаткування Безос отримає чистими близько 1,4 млрд доларів США.

Зазначається, що кількість проданих акцій між 29 і 31 липня сягає 900 тисяч одиниць.

Минулого разу Безос продавав акції Amazon в жовтні 2018 року.

Раніше повідомлялося, що засновник американської компанії Amazon планував щорічно продавати акції на 1 мільярд доларів для фінансування його аерокосмічної компанії Blue Origin, яка планує здійснювати регулярні туристичні польоти в космос.