Безос продав акцій Amazon майже на $2 мільярди за три дні
Про це повідомляє Forbes із посиланням на звіт Безоса у Комісії з цінних паперів і бірж США.
“У середу ввечері, через кілька годин після закриття фондових ринків, засновник і власник Amazon Джефф Безос подав звіт до Комісії з цінних паперів і бірж США, де було написано, що він продав акцій компанії на 1,8 млрд доларів за останні три дні липня”, - йдеться у повідомленні.
За даними Forbes, після оподаткування Безос отримає чистими близько 1,4 млрд доларів США.
Зазначається, що кількість проданих акцій між 29 і 31 липня сягає 900 тисяч одиниць.
Минулого разу Безос продавав акції Amazon в жовтні 2018 року.
Раніше повідомлялося, що засновник американської компанії Amazon планував щорічно продавати акції на 1 мільярд доларів для фінансування його аерокосмічної компанії Blue Origin, яка планує здійснювати регулярні туристичні польоти в космос.