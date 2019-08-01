Samsung змінює країни-постачальників телевізорів в Україну

Компанія Samsung із серпня переходить на поставку телевізорів в Україну із країн Європи і Азії.

Про це повідомляється на сайті компанії.

“Samsung Electronics, виробничі потужності якої розташовані по всьому світу, переходить на поставку телевізорів в Україну з країн Європи та Азії. Починаючи з серпня 2019 року, всі нові моделі телевізорів, в тому числі дизайнерські лінійки The Frame та The SERIF, імпортуватимуться в Україну з фабрик, розташованих в Словаччині, Угорщині, Китаї та В’єтнамі”, - підкреслюється в повідомленні.

У компанії запевнили, що Samsung гарантує єдині високі стандарти якості виробництва та збірки телевізорів на усіх фабриках та заводах, незалежно від країни розташування. Зазначається, що зазвичай питання вибору країни постачання ґрунтується на оптимальному варіанті з огляду на собівартість, логістику та інші економічні фактори, однак Samsung прислухається до локальних споживачів та активно працювала над тим, щоб налаштувати поставки з країн ЄС та Азії.

“Хоча якість продукції Samsung однаково висока незалежно від місця її виготовлення, ми знайшли спосіб реалізувати побажання українських користувачів щодо країн поставок телевізорів, при цьому зміни в логістиці не підвищать вартість для споживачів. Ще ж і надто, це дало змогу знизити вартість нових телевізорів до 7%”, - прокоментував керівник бізнесу споживчої електроніки “Samsung Electronics Україна” Андрій Скіра.

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Як повідомлялося, у компанії Samsung є завод у Калузькій області Росії, де випускають телевізори, монітори і пральні машини. До України переважно поставляли телевізори саме російської збірки.