В Австралії представили перший у світі пересувний готель із підтримкою 5G

В Австралії китайський виробник електроніки OPPO представив перший у світі пересувний готель з підтримкою 5G - у форматі типового морського контейнера.

Про це повідомляє ТОнеТО.

Компанія висуває на передній план швидкість інтернет-підключення і розумні гаджети, вважаючи все інше другорядним. Формат контейнера обраний перш за все тому, що це демонстраційний стенд, який протягом декількох найближчих місяців відвідає різні міста, де вже розгортаються мережі 5G.

Одномісний номер у футуристичному готелі підтримує новітні технології, в тому числі хмарні ігрові сервіси з використанням 5G, потокову передачу медіа без буферизації, а також додатки доповненої реальності та функції розумного будинку.

Смартфон Reno 5G підключений до центру розумного будинку Google Home Hub. За допомогою голосових команд постояльці можуть керувати освітленням, відтворювати свої улюблені пісні на YouTube Music, задавати питання Google.

Смартфон може перетворитися і в потужний ігровий комп'ютер. Гості можуть отримати доступ до бібліотеки ігор з 5G-смартфона і грати в них з будь-якого місця.

Досить під'єднати мобільний пристрій до розумного дзеркала, щоб дізнатися новини, прочитати ранкову газету, подивитися фільм або налаштувати освітлення.

Завдяки мережі 5G гості можуть дивитися серіали на Netflix без буферизації або завантажити відразу весь сезон, поки готують каву, щоб пізніше подивитися його на широкоекранному телевізорі.

Є кілька додатків доповненої реальності, що дозволяють гостю забути, що він знаходиться в контейнері. Наприклад, в AR Wardrobe можна приміряти різноманітні вбрання на віртуальному подіумі.

Подорож почнеться з центру мистецтв Home of the Arts в Голд-Кості, де забронювати номер на ніч в 5G Hotel можна буде протягом усього серпня за 150 австралійських доларів.

Гості готелю зможуть відвідати численні заходи центру мистецтва. Всі виручені кошти будуть передані місцевим благодійним організаціям.

Фото: toneto.net